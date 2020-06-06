Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nden kene uyarısı

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü tarafından havaların ısınmasıyla çevre illerde kene vakalarının görülmeye başlandığını bildirildi, kentteki vatandaşlarda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış görülmesi nedeniyle Bingöl’de de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlar uyarıldı.

Tedbirlerin alınması durumunda kene vakalarının önüne geçileceği belirtilen açıklamada, “Son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte çevre illerde

kene vakalarında artış olduğu görülmüştür. Sessiz katil kenenin ilimizde de görünmesi kaçınılmazdır. Son derece sessiz bir şekilde ölümlere neden olan kenelere karşı yapılan tüm uyarılar dikkate alınmalı, kişisel korunmaya büyük önem verilmelidir. Uyarıların dikkate alınması, kişisel korunmaya dikkat edilmesi ve tedbirlere uyulması kene vakalarının oluşmasını engelleyecek, olası ölüm vakalarının önüne geçecektir” denildi.

Riskli bölgelerin araziler olduğu aktarılan açıklamada, “Hastalık insanlara, kene tutunması veya kenelerle temas sonucunda bulaşır. Bunun dışında hastalık, hasta kişilerin veya virüsü taşıyan hayvanların kanlarına veya vücut sıvılarına, bütünlüğü bozulmuş deri veya ağız, göz ve burun gibi organların direkt temas etmesiyle de bulaşabilmektedir. Hastalık için riskli bölgeler, kenelerin yaşam alanı olan bağ, bahçe, orman, orman yakınında bulunan tarım arazileridir. Hayvancılıkla uğraşanlar, tarım çalışanları, veteriner hekimler, sağlık çalışanları, askerler, kamp yapanlar, kasaplar ve mezbaha çalışanları risk grubunda yer almaktadırlar. Riskli mesleklerde çalışanların veya riskli bölgelerde bulunacakların alacakları basit önlemlerle hastalıktan büyük oranda korunmak mümkündür"ifadelerine yer verildi.