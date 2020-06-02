  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:03:03 -
Bingöl Havalimanı'nda bulunan yılan doğaya salındı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Havalimanı'nda yılan bulundu.

Alınan bilgiye göre, havalimanında güvenlik kameralarının bağlantısını sağlayan kabloların bakımını yapan görevli Zeki Türen, temizlik yapmak için kabloların geçtiği menfezin kapağını açınca yılanla karşılaştı.

Türen, yaklaşık 30 dakika uğraşın ardından menfezden çıkarmayı başardığı yaklaşık 2 metrelik yılanı, doğal yaşamına bıraktı.

Türen'in yılanı menfezden çıkarma anı, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı