Bingöl depremi Marmara depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin Marmara depremini tetikleme ihtimaline ilişkin, "Buradaki depremin Marmara depremini etkilemesi mümkün değil. Çünkü oraya gidene kadar pek çok fay parçacığı var" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Merkezi Başkanı ve Deprem Uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, CNN Türk'te Semiha Şahin'in konuğu oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Ersoy, "Son 6 ay içerisinde çok fazla sayıda deprem var. Yine büyük depremlerimiz olacak. Hatay'da, Maraş'ta, Doğu Anadolu'da kırılmaya aday, gerilimi yüksek, enerji transferinin olduğu bölgeler var. Bu bizim bir gerçeğimiz" ifadelerini kullandı.

"Marmara depremini etkilemesi mümkün değil"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bingöl depreminin Marmara depremini tetikleme ihtimaline ilişkin ise, "Buradaki depremin Marmara depremini etkilemesi mümkün değil. Çünkü oraya gidene kadar pek çok fay parçacığı var. Ancak tetikleme komşu alanlarda olur." ifadelerini kullandı.