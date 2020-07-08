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Aktüel

Bingöl Belediyesinden yöresel şiveyle maske ve sosyal mesafe uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:37:10 -
Bingöl Belediyesinden yöresel şiveyle maske ve sosyal mesafe uyarısı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırladığı afişlerle vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyardı.

Kentte konuşlan şiveye uygun hazırlanan ve bilboardlara asılan afişler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Afişlerde, "İnsan bilmer insanın önünde ne var", "Sen odur nereye gidersin ele maskesiz", "Allah vere sen herkesi hasta edesin", "Hele 1,5 metre uzağ dur ele konuşağ" ve "Dezem (kuzenim) cebine değil ağzına tak" sözleri yer alıyor.

Esnaf Sami Tarhan, bütün dünyayı etkileyen virüsün bir an önce yok olması temennisinde bulunarak, belediyenin afişlerini hem uyarıcı hem de esprili bulduğunu söyledi.

Tarhan, "Halk arasında zaten konuşulan, kültürümüze ait deyimler. Güzel olmuş, doğru buldum. Halkın konuştuğu dille mesaj vermek güzel bir şey, hem uyarıcı hem de tebessüm ettirici deyim olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Koşan da tatlı dilin her zaman etkili olduğunu belirterek, "Güzel olmuş, emeği geçenleri tebrik ediyorum." dedi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 2 Temmuz'dan itibaren kent genelinde maske takma yasağı getirilmişti.

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