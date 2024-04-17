Bingöl balı Avrupa birincisi oldu!

Bingöl balına AB coğrafi işareti alınmasının son aşamada olduğunu dile getiren Başkan Aba, Bingöl balının AB tarafından tescillenmesini istediklerini belirtti.

Başkan Aba, "Bingöl balı rekor üzerine rekor kırıyor, buda bizleri ve Bingöl İlimizi dünyaya tanıtmış oluyor." dedi.

"Ülkemiz, Bingöl kırsalında ve zengin florası, uygun ekolojisi ve koloni varlığı bakımından büyük bir arıcılık potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullanan Aba, "Birçok yem bitkisinin gen merkezi olan Doğu ve Anadolu’da, dış pazarlarda ısrarla aranan kaliteli bal üretimi yapılmaktadır. Balın tartışmasız yüksek değerli gıda maddesi olması, 'hekimlikte tedavi edici' olarak kullanılması ve dış satım imkânlarının artması son yıllarda arıcılık yapan aile sayısında önemli artışlara neden olmuştur." bilgisini paylaştı.

Bal üretiminin Bingöl'de önemli bir istihdam kaynağı olduğunu belirten Başkan Aba, "Arıcılık faaliyetleri, diğer sektörler gibi büyük çapta parasal yatırım gerektirmeyen, az sermayeyle kısa zamanda gelir getiren, kolay ve zevkli bir uğraşı alanıdır. Bitkisel üretimde verimi önemli ölçüde etkileyen tozlaşmanın tamamına yakını arılar vasıtasıyla yapılmaktadır. Arıcılık ana faaliyet konusu olabildiği gibi ormanlık ve dağlık bölgede yaşayanlar için alternatif gelir kaynağıdır." diye konuştu.

"Türkiye Çin'den sonra 2. sırada"

Dünya genelindeki bal üretimine ilişkin bilgiler de paylaşan Aba, şunları söyledi: Bugün dünyada 101 Milyon kovan sayısıyla 1,8 Milyon ton bal üretilmektedir. Dünya bal üretiminin yaklaşık 500 bin tonunu Çin, 118 bin tonunu Türkiye, 77 bin tonun İran, 70 bin tonun Arjantin üretmektedir.

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Yaklaşık 95 bin işletmede arıcılık faaliyeti yapılan ülkemiz, koloni varlığı bakımından dünyada 3. sırada, bal üretiminde ise Çin’den sonra 2'ci sırada yer almaktadır. Kovan başına Bal verim ortalaması Çin’de 60 kg, Kanada’da 56 kg, Avustralya’da 35 kg, iken ülkemizde 14 kg’dır. Dünyada kişi başına bal tüketim ortalaması 220 gr, Avrupa’da 800 gr iken, ülkemizde 1,3 kg’dır.

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin %54’ünün süzme balı, % 16,6’sının petek (çerçeveli) balı, %41,6’sının markasız, %37,4’ünün ise markalı balları şifa, enerji ve tatlı kaynağı olarak tercih ettiğini ifade eden Aba, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kuran-ı Kerimde Bal Arısı anlamına gelen Nahl Suresinin 68 ve 69. Ayetlerinde şöyle buyurulmuştur: “Allah bal arısına şöyle ilham etmiş!" Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin (68). Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye; Allah'ın koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git! Onların karınlarından, farklı renk ve çeşitlerde şerbet (kıvamında bir sıvı) çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır (69).

Peygamber Efendimizin (SAV) hadis-i şerifinde, “Mümin, bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsat eder.” demiştir.

Ülkemizin bal ihracatı son on yılda 1.200 tondan 17.000 ton’ a çıkmış, 2022 yılında 46 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. En fazla Almanya, ABD, BAE, İspanya, Bulgaristan’a bal ihracatı yapılmıştır. Dünyada bal arısı ırklarının %20’si Anadolu menşelidir. Ülkemizde altı farklı arı ırkı yaygın olup, dünyada bu çeşitliliğe sahip olan ülke sayısı çok azdır.

"Bingöl balı Avrupa'da birinci"

Türkiye'deki arıların tescil tarihlerini paylaşan Başkan Aba, "Kafkas Arısının 2004 yılında tescili yapılmış, Efe arısı, Gökçeada arısı, Trakya arısı ekotiplerinin tescili 2019 yılında, Anadolu arısı ırkının tescili 2020 yılında, Hatay arısı ekotipi 2020 yılında, Yığılca arısı ekotipi 2022 yılında tescil edilmiştir." şeklinde konuştu.

Başkan Aba, sözlerine şunları ekledi: Ayrıca Türkiye’de yaklaşık 3900’ü endemik olmak üzere 12 bin bitki türü bulunmakta ve ülkemiz bu yönüyle çok zengin bir gen kaynağına sahiptir. Ülkemizde arıcılığın %75’i gezginci arıcılık olarak yapılmaktadır. Trakya Bölgesi’nde ayçiçeği balı; Marmara bölgesinde püren balı; Ege Bölgesi’nde kekik, çam ve pamuk balı; Akdeniz bölgesinde narenciye ve pamuk balı; Güneydoğu Anadolu bölgesinde üç gül ve pamuk balı; Doğu Anadolu Bölgesinde geven ve adaçayı balı; Karadeniz Bölgesinde kestane balı yaygın olarak üretilmektedir.

Bingöl balının Avrupa'da birinci seçildiğini ifade eden Başkan Aba, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Başkan Aba, Bingöl balı, 2023 yılında İsviçre’de düzenlenen Avrupa bal şampiyonasında birinci seçildi. Bingöl balı, yoğun aroması ve lezzeti ile jüri üyelerinden tam not aldı. Bingöl balı, Türkiye’nin en kaliteli ballarından biri olarak kabul edilmektedir. Bingöl, doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile bal üretimi için ideal bir coğrafi konuma sahiptir. Bingöl balı, çiçek balı, çam balı ve karakovan balı gibi farklı çeşitlerde üretilmektedir ve önemli olan ülke insanımıza faydalı olmak, kaliteli ve nitelikli "şifa" depolu bal sunmaktır.