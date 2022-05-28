Bıngıldak nedir? Bıngıldak (Fontonel) neden oluşur? Bebeklerde bıngıldak ne zaman kapanır?

Bıngıldak Nedir?

Bebeklerin kafa kemiklerinin birleşim noktaları arasında kalan boşluğumsu yapıya fontonel yani bıngıldak denilmektedir. Hayata yeni gözlerini açan bir bebeğin baş kısmında altı adet bıngıldak bulunmaktadır.

Ancak bunların ön ve arka fontonel olmak üzere sadece ikisi fark edilir durumdadır. Anneler ilk bebeklerini kucaklarına aldıkları vakit, kafanın diğer bölümlerine oranla daha yumuşak olan bıngıldağa dokunmaktan çekinirler. Bıngıldağın ebatları bebeğin gelişimine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bıngıldak Neden Oluşur?

Bıngıldağın yapısı bağ dokusundan oluşmaktadır. Üzeri ise deri altı yağ dokusu ile saçlı deri ile kaplıdır.

Bıngıldağın Kapanma Süresi Nedir?

Ön bıngıldak, 18 ila 24 ay aralığında arka bıngıldak ise bebeğin yaşamının ilk ayları içerisinde kapanmaktadır. Bu belirli süreler içerisinde kapanmayan bıngıldaklar aşağıdaki durumlar sebebi ile açık durumda kalabilmektedir. Bu durumlar;

Bıngıldak normalden de erken kapandıysa; kraniyosinostoz adı verilen olağandışı kafa şekli durumları gelişebilmektedir.

Bıngıldak erken kapandıysa da baş çevresi büyümeye devam ettiği için altta yatan bir hastalık bulunmuyorsa D vitamini desteği kesilmeden devam ettirilmelidir.

Normalden çok daha büyük ve zamanında kapanmayan bıngıldak, tiroid bezinin yetersiz çalışması durumları sebebi ile olabilmektedir.

Gibi bulgular bıngıldak yapısının normal kapanma durumları dışındaki olaylarda rastlanması mümkün olan olaylardır.

Bıngıldakta Meydana Gelen Değişimler

Bıngıldak yapısı bebeğin bazı hareketleri ile doğru orantılı değişebilmektedir. Bunlar;

Bıngıldakta meydana gelen aksi bir şişlik durumu ise, menenjit hastalığının belirtilerinden olabilmektedir.

İshal ve kusma gibi durumlar sonucunda bılgıldakta çökmeler meydana gelebilmektedir.

Bebeğin nefes alması ve ağlaması gibi durumlarda bıngıldak şişebilmektedir.

Bıngıldak yapısına bakarak bu gibi durumları önceden fark edebilmek mümkündür.

Bıngıldak Nasıl Kontrol Edilmelidir?

Kemik dokunun sert yapısı aksine bıngıldak yumuşak bir yapı olduğundan dolayı baş bölgesini alın bölümünden arkaya doğru olacak şekilde biraz daha fazla basınç uygulayarak okşandığında saçlı deri altında bıngıldak hissedilebilmektedir. Baklava dilimine benzeyen yumuşak yapı yaşın ilerlemesi ile birlikte gittikçe küçülür.

Bebeğin Bıngıldağı Neden Atar?

Bebeklerin bıngıldağının nabız şeklinde atıyor durumda olması sıklıkla rastlanan normal bir olaydır ve herhangi bir endişe gerektirmemektedir. Bıngıldağın atım gücü kalp atışı ile uyumlu olabilmektedir. Yani bu durumda tutarlı şekilde atılım yapan bir bıngıldak bebeğin kalbinin de atımının normal olduğunun göstergesi olabilmektedir.

Bıngıldağın Görevi Nedir?

Bıngıldak yapısının iki önemli görevi bulunmaktadır;

1) Doğumun başladığı sırada bebeğin dar olan doğum kanalından kolaylıkla geçebilmesine imkan vermektedir.

2) Bebeğin beyin kısmının dışarıya doğru rahat bir biçimde büyümesine olanak sağlamaktadır.

Görevleri sayesinde esnek bir yapı gereksinimi bulunan bıngıldak, kafanın büyümesi sonucunda beyini koruyan önemli yapılardan birisidir.