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Gündem Binbir surat FETÖ’cüler
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Binbir surat FETÖ’cüler

Türk milletinin bozguna uğrattığı 15 Temmuz ihanetinden sonra çil yavrusu gibi dağılan Fetullahçı teröristler, yakalanmamak için ‘binbir surat’ gibi şekilden şekillere girdi. Güvenlik mensuplarının dikkati sayesinde sonucu kaçmak için her yolu deneyen FETÖ’cüler kıskıvrak yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:00:00 -
Binbir surat FETÖ’cüler

 Muhammed Uzun  İstanbul 

Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup isimler, köklerinin uzandığı topraklara çıkabilmenin yollarını arıyor. Kimisi ‘umreye gideceğim’ diyerek, kimisi jet skiye binerek, kimisi balıkçı teknesiyle, kimisi kadın kılığında, kimisi de mülteci kılığında Türkiye’den kaçmaya çalışıyor.

Önceki gün Edirne’de FETÖ’cü karı koca, kendilerine turist süsü vererek, “Gezmeye gidiyorduk” dedikleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı. Eskişehir’de bulunan FETÖ’cü de yakalanmamak için kadın kılığına girdi ancak güvenlik güçlerinden kurtulamadı.

Kuyumcudan farksızdı

Kayseri’de FETÖ hükümlüsü Sami Boydak ise valizine koyduğu 3.5 kilo altın ve 240 bin liralık çekle “Umreye gideceğim” diyerek havaalanında yakalandı. Geçtiğimiz ay İzmir’in Çeşme ilçesinden satın aldıkları jet skiyle Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü asker yakalandı. İfadelerinde gezintiye çıktıklarını ama sınırı aştıklarını fark etmediklerini iddia eden 3 FETÖ’cü, “Türk karasularının sınırını geçtiğimizin farkında değildik. Karşıdaki adayı Türk adası sandık, o yüzden açıldık. Oraya gidelim, karaya çıkalım diye düşündük. Sahil güvenlik ekipleri gelince çok açıldığımızı düşündük” dedi. İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B’nin örgüt mensubu olduğu belirlendi. Sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.

Edirne’de bir başka FETÖ’cü emekli albay M.D, balıkçı teknesiyle Yunanistan’a gitmek isterken yakalanmaktan kurtulamadı. FETÖ’cü albay, ifadesinin ardından tutuklandı.

Yerde aranırken gökte çıktı

FETÖ üyeliğinden aranan bir başka şüpheli de Gürcistan’a gitmeye çalışırken, aracın gizli bölmesinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan H.T.K, cezaevine gönderildi. 3 yıldır firari olan bir başka haşhaşi, tavan arasında yakayı ele verdi. Eylül ayında, Yunanistan Sahil Güvenliği, balıkçı teknesiyle 26 Türk sığınmacının Sakız Adasına geldiğini duyurdu. Sığınmacıların, “Türkiye’de zulüm gördükleri” için Yunanistan’a siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi. Ağustos ayında da 20 kişinin bulunduğu bir teknenin Sakız’a ulaştığı bildirilmişti.


Yeni Akit Gazetesi
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