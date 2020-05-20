  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstündekiler nasıl seyahat edecek? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Serbest bırakılmıştı! DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu hakkında sıcak gelişme

Lokanta usulü acılı ezmenin tarifi | Acılı ezme malzemeleri

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?
için kalan
Aktüel

Binaya çıkarak atlamak isteyen kadını ekipler vazgeçirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde binaya çıkarak intihara kalkışan kadını ailesi fark ederek polis ekiplerinden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:04:46 -
Binaya çıkarak atlamak isteyen kadını ekipler vazgeçirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde binaya çıkarak intihara kalkışan kadını ailesi fark ederek polis ekiplerinden yardım istedi.


Edinilen bilgiye göre olay, Yeni mahalle Fevzi Çakmak caddesinde gerçekleşti. İddiaya göre bunalımda olduğu öne sürülen S.Ü. (40) isimli kadın evden çıkarak bir binanın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Olayı anlayan kadının ailesi, polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Ü.’yü ikna ederek binadan aşağı indirdi. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı