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Dünya Binanın önünde toplandılar! Aliyev’e tarihi mesaj
Dünya

Binanın önünde toplandılar! Aliyev’e tarihi mesaj

Azerbaycan ordusu işgalden kurtarılan Laçın'a bayrak dikti. Bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tarihi mesaj gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:05:00 -
Binanın önünde toplandılar! Aliyev’e tarihi mesaj

Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den dün de Laçın'dan çekilmişti.

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