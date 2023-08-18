Binance'e kötü haber! Ortağından olay paylaşım: İngiliz şirket sözleşmeyi feshetti, veda ediyor! Büyük şok

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, regülatörlerle girdiği mücadele ortasında uzun süredir çalıştığı İngiltere merkezli ödeme hizmetleri şirketi Checkout.com’u 17 Ağustos’ta kaybetti.

Forbes’in 18 Ağustos tarihinde yayınladığı habere göre ödeme hizmetleri şirketi Checkout.com, 9 ve 11 Ağustos tarihlerinde Binance’e gönderdiği iki mektupla aralarındaki sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğini bildirdi.

Checkout CEO’su Guillaume Pousaz ilgili mektuplarda, sözleşme feshi nedeni olarak yargı bölgelerinde regülatörlerin eylemleri ve emirlerine ilişkin raporları gösterdi. Ayrıca borsanın kara para aklamanın önlenmesi konusunda yaptırımları ve uyumluluk kontrollerine ilişkin endişeler de mektuplarda ele alınan detaylar arasında yer aldı. Sözleşme feshinin 17 Ağustos tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilirken ödeme şirketi sözcüsü Lewis Jones bilgiyi doğruladı.

Binance’in bir zamanlar Checkout’ın en büyük müşterilerinden biri olduğu öne sürüldü. Son aylarda iki şirket arasında 300 ile 400 milyon dolar arasında bir işlem gerçekleştirildiği iddia edildi. Ancak bu rakamlar, Checkout tarafından abartılı olarak nitelendirildi. Verilen bilgilere göre Binance’in 2021 yılında yalnızca bir ay içerisinde gönderdiği 2 milyar dolarlık işlemler, Checkout’ın 1 milyar dolarlık dev bir finansman turu öncesinde geliri artırmasına yardımcı oldu. Bu ortaklığın günümüze kadar her iki şirkete de büyük faydaları dokunduğu belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Binance’in rafa kaldırma kararı aldığı Binance Connect’in Checkout tarafından desteklendiği de ifade edildi.

Binance sözcüsü Dewi Mustajab konu hakkında verdiği demeçte, sözleşmenin feshine katılmadıklarını ve yasal işlem başlatmayı planladıklarını belirtti. Mustajab ayrıca Binance’in kripto sektörünün lider uyum programını oluşturmak için uzun bir yol kat ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda sözcü, regülatörler ve partnerleri ile daha fazla güven inşa etmeyi umduklarını söyledi. Bunun yanı sıra Checkout’ın partnerlikten ayrılmasının borsanın hizmetleri üzerinde hiçbir etkisi olamayacağı da sözcünün açıklamaları arasında yer aldı.

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Binance’in ABD iştiraki Binance.US geçtiğimiz haziran ayında bankacılık partnerleri ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı sorunlar nedeniyle para yatırma ve çekme işlemlerinde aksaklıklar olduğunu belirtmişti.