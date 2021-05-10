Binance’de işlem durdu mu? Binance para çekmeye izin vermiyor mu?
Kripto para borsası Thodex vurgunundan sonra yatırımcılar kripto para borsalarındaki işlemleri daha bir dikkatli takip ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Kripto para borsası Binance de para çekme konusunda flaş gelişme yaşandı. Peki Binance’de işlem durdu mu? Binance para çekmeye izin vermiyor mu? Binance’de para çekme ne zaman başlayacak?
Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu. Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı. Binance daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.