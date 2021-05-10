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Binance para çekimlerini durdurdu
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Ekonomi Binance’de işlem durdu mu? Binance para çekmeye izin vermiyor mu?
Ekonomi

Binance’de işlem durdu mu? Binance para çekmeye izin vermiyor mu?

Kripto para borsası Thodex vurgunundan sonra yatırımcılar kripto para borsalarındaki işlemleri daha bir dikkatli takip ediyor. Gelen son dakika haberine göre, Kripto para borsası Binance de para çekme konusunda flaş gelişme yaşandı. Peki Binance’de işlem durdu mu? Binance para çekmeye izin vermiyor mu? Binance’de para çekme ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 14:46:00 - 2021-05-10 14:47:51
Binance’de işlem durdu mu? Binance para çekmeye izin vermiyor mu?

Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu. Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı. Binance daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.

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