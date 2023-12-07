Binance, Kripto para borsalarında dev küresel stratejisi: BAE çabaları, hamlesi! Yeniden gözden geçiriyor!

Kripto para borsalarından Binance, stratejik bir değişiklik yaparak Abu Dabi'de finansal hizmetler lisansı için yaptığı başvuruyu geri çekme kararı aldı. Başvurunun 7 Kasım'da geri çekildiği bugün bir Binance sözcüsü tarafından teyit edilirken, artan düzenleyici incelemeler karşısında şirketin küresel operasyonlarının yeniden değerlendirileceği sinyali verildi.

İlk olarak bir yıl önce yapılan başvuru, bir Binance birimi olan BV Investment Management'ın kolektif bir yatırım fonunu yönetmesini sağlamayı amaçlıyordu. Bu hamle, Binance'in dijital varlıklar için merkezi bir merkez haline gelmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) varlığını sağlamlaştırma çabalarının bir parçasıydı. Geri çekilmeye rağmen, Binance hem Dubai hem de Abu Dabi'de düzenleyici izinleri sürdürüyor ve bölgenin kripto para düzenlemelerinin şekillendirilmesinde aktif olarak yer alıyor.

Abu Dabi lisans teklifinin geri çekilmesi, Binance için bir dizi düzenleyici zorluğun ardından geldi. Şirketin kurucusu Changpeng Zhao, ABD kara para aklama yasası ihlallerinden suçlu bulunmasının ardından geçen ay CEO'luk görevinden istifa etti. Binance, uzun süren ABD soruşturmasını sonuçlandırmak için 4,3 milyar doları aşan bir uzlaşmayı kabul etti. Ancak Binance sözcüsü, Abu Dabi lisans başvurusunu geri çekme kararının ABD'deki yasal uzlaşmayla bağlantılı olmadığını belirtti.

Binance'in düzenleyici yolculuğu çeşitli yargı bölgelerinde kayalık olmuştur. Borsa yalnızca bu yıl Almanya'daki lisans başvurularını geri çekti, Kıbrıs'tan çekildi ve Hollanda'dan çıktı. Ayrıca Belçika'daki faaliyetlerini mali düzenleyiciler tarafından durdurmak zorunda kaldı, ancak daha sonra Belçikalı müşterilere hizmet vermek için bir Polonya kuruluşu kurdu. Şirket ayrıca Birleşik Krallık'ta yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu ve Rusya'daki işini satma niyetini açıkladı. Avustralya'da, Binance'in türev kolunun finansal hizmetler lisansı düzenleyiciler tarafından iptal edildi.

Bu aksiliklere rağmen Binance, Avrupa Birliği'nin yaklaşmakta olan kripto varlık düzenlemelerini bekleyerek Fransa, İtalya ve İspanya gibi düzenlenmiş varlıklara sahip olduğu bölgelere odaklanmaya devam ediyor. Binance'in yeni CEO'su Richard Teng, Salı günü Financial Times konferansında, şirketin Orta Doğu ve Kuzey Afrika merkezinin Dubai'de olduğunu ve zamanı geldiğinde küresel merkezinin yerini açıklamayı planladığını belirtti.

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Binance'in yasal zorluklarına ek olarak, geçtiğimiz hafta Filipinler'deki menkul kıymetler düzenleyicisi, Binance'in ülkedeki faaliyetlerini potansiyel olarak engellemek için bir süreç başlattı.

Bu zorluklar boyunca Binance, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle işbirliği yapma taahhüdünü dile getirdi. Sözcü, kripto para piyasasının karmaşık düzenleyici ortamında gezinirken şirketin Orta Doğu ve ötesinde en üst düzey hizmetler ve teklifler sunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.