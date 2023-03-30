Binance Bugün Yeni Bir Altcoin Listeliyor: Fiyat Yükselişte!

Binance’in 30 Mart tarihinde yaptığı duyuruya göre borsa, TSİ bugün saat 10.30’da Innovation Zone platformunda Radiant Capital’i (RDNT) listeleyecek. Açıklamayla birlikte RDNT, 0,345 dolar seviyelerinden %30 artarak 0,449 dolar seviyelerine kadar yükseliş performansı sergiledi.

Yaptığı açıklamada Radiant Capital yatırma işlemlerinin başladığını ve çekme işlemlerinin ise listelenme tarihinden tam bir gün sonra başlayacağını söyleyen Binance, söz konusu listeleme ile birlikte yatırımcılara RDNT/BTC, RDNT/USDT ve RDNT/TUSD olmak üzere 3 farklı işlem çiftiyle alım-satım imkanı sağlayacak.

Borsa ayrıca bir sonraki duyuruya kadar RDNT/TUSD paritesinden işlem ücreti alınmayacağını bildirdi.

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre RDNT ayrıca 48 saat içerisinde yeni ödünç alınabilir varlık olarak izole marjin işlemlere eklendi. Borsa, sunduğu yeni opsiyonlar ile RDNT yatırımcılarına USDT paritesinde izole marjin ticareti yapma fırsatı tanıyacak.

CoinGecko verilerine göre RDNT, yazım esnasında 0,437 dolardan işlem görüyor.

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