Binali Yıldırım'ın yerine geçecek isim belli oldu!

Meclis Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bu akşam istifa tarihini açıklayabileceği kulisi paylaşıldı.

Millî Gazete yazarı Ahmet Yavuz, Meclis Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın istifasına ilişkin kulis bilgisi paylaştı. Yavuz, Yıldırım'ın istifa kararının tarihini bu akşam canlı yayında verebileceğini söyledi.

"Yıldırım istifa tarihini bugün açıklayabilir"

Yavuz, "İstifa tamam, mesele kimin meclis başkanı olacağında" başlıklı yazısında, "Öğrendiğime göre Sayın Yıldırım, 19 veya 20 Şubat’ta istifa kararını sunacak. Geçen hafta işaretini verdiği istifa kararının tarihini de belki bugün akşam CNN Türk’te Buket Aydın Baykal’ın başarılı programı 40’ta açıklayabilir. Ya da başka bir ortamda. Sonrasında kulisler, başkan adaylarının kulislerine sahne olacak." ifadelerine yer verdi.

Meclis başkanlığına Kurtulmuş ve Yazıcı talip

Binali Yıldırım'dan boşalan koltuğa Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı'nın talip olduğunu belirten Yavuz yazısında şu ifadeleri kullandi:

MYK’da bilinen, Meclis Başkanlığı’na ismi geçen veya talipli iki kişi var. Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Hayati Yazıcı.