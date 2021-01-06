  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Binali Yıldırım'ın evinde yangın
Siyaset

Binali Yıldırım'ın evinde yangın

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İstanbul Tuzla'daki evinde yangın çıktı. Evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:57:00 -
Binali Yıldırım'ın evinde yangın

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Tuzla Aydınlı Mevkii’nde bulunan evinde yangın çıktı.

14.00 sıralarında evin çatı katında çıktığı belirtilen yangına müdahale etmek için, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının neden çıktığı ise öğrenilemedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.
Destekçisi olan üç ülkeden Hafter'e ret cevabı
Dünya

Destekçisi olan üç ülkeden Hafter'e ret cevabı

Libya'da darbeci Halife Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik operasyon girişimleri üç destekçisinin tepkisiyle karşılaştı...
Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini izlediği evden 'kötü' kokular!
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini izlediği evden 'kötü' kokular!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun oturduğu eve sığın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay