0553 313 94 23

Binali Yıldırım'ın araç plakası değiştirildi

335 oy alarak açık ara farkla TBMM'nin yeni başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın kullandığı aracın plakası değiştirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 20:07
Binali Yıldırım'ın araç plakası değiştirildi

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Yıldırım'ın makam aracının plakası değişti.

YILDIRIM'IN 0002 PLAKASI SÖKÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakanlık makamının kullandığı 0002 plakalı makam aracıyla TBMM'ye gelen Binali Yıldırım, sivil plakalı araçla Meclis'ten ayrılmıştı.

YENİ PLAKA 0001

Bugün ise TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın kullandığı makam aracına Meclis Başkanı'nın kullandığı 0001 plakasının takıldığı anlar objektiflere yansıdı.

BAŞBAKAN 0002 KULLANIYORDU

Bilindiği üzere eski sistemde Başbakan 0002 plakasını kullanıyordu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 20:07
  1. İzmir
  2. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Kupası finalini yönetecek hakem açıklandı
    1. Dünya Kupası finalini yönetecek hakem..
    2. Ökse otunun faydaları nelerdir?
    3. Yunanistan'da kırmızı alarm!
    4. Örgütün gerçek yüzünü anlattı! Mide..
    5. Ali Koç'tan flaş karar! Rusya'ya gidecek
    6. Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı..
    7. Siyatiğe dikkat!
    8. Suudi Arabistan savaş uçağı yere çakıldı
    9. IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk mesaj
    10. Doğum lekesi çeşitleri nelerdir?
    11. Bedelli askerlikte ücret ne olacak?
    12. Mide ülseri bu belirtiler ile kendini..
    13. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Çipras..
    14. Erdoğan TBMM Başkanı seçilen..
    15. Denizli'de korkunç kaza! Ölü ve..
    16. MHP'li vekilden Yıldırım’a tebrik
    17. Binali Yıldırım'ın makam aracının..
    18. Tükürük bezi iltihabı belirtileri..
    19. Muğla'da o koca yine dehşet saçtı!
    20. BİM market 13 Temmuz aktüel ürünler..
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı