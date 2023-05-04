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Gündem Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu
Gündem

Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu

Yeniakit Publisher
2023-05-04 22:48:00 - 2023-05-04 22:59:50

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a katıldığı canlı yayında yöneltilen HÜDA PAR sorusu kızdırdı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 10 gün kala Habertürk canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"Türkiye'nin bütünlüğü tehlikeye atıldı"

Sunucunun "Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'nin bir taviz koparmasını mı bekliyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım, "Bir taviz ne demek ya. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü tehlike altında. Adamların şartı ortada. Yerel özerkliği istiyoruz dediler" yanıtını verdi.

Sunucunun HÜDA PAR sorusu kızdırdı

Sunucu ise bu açıklama üzerine "HÜDA PAR da istiyor ama buna ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. Soru karşısında sinirlendiği dikkatlerden kaçmayan Yıldırım, "HÜDA PAR'ın bir terör eylemi var mı? HÜDA PAR kim PKK kim? Bu bizim kırmızı çizgimiz. Terör örgütleri Türkiye'yi bölmeye çalışıyor benim demek istediğim bu" dedi.

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