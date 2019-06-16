Binali Yıldırım'dan 'veri kopyalama' açıklaması: Bu bir FETÖ taktiğidir

Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği ve pür dikkat izlediği ortak yayında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli verilerinin kopyalanması talimatını sordu.

Mahkeme kararı ile durdurulan girişimin arka planında FETÖ taktiği ortaya çıktı.

Dikkat çeken detay: "Dışarıdan belirlenecek 3 uzman"

CHP'li İmamoğlu, verilerin kopyalanması ile ilgili olarak kendini şöyle savundu: "Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri yedeklemek için de veri kopyalaması yapılır. Korunması. Bir afaki değişiklik yapılabilir. Bize de ihbarlar geliyor. O da hukuksuz karar. Veri yedekleme bu kadar basit kolay bir işlemi başka bir yere taşımak... Güvenlik olarak hiç bir riski yok. Muhafaza edilecek yer İBB olacaktı. Sanki ajanslar basmış."