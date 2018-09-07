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Binali Yıldırım'dan Trump'a çok sert tepki!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi Yıldırım, "Türkiye hiçbir zaman parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir" dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 21:35
Binali Yıldırım'dan Trump'a çok sert tepki!

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 

Binali Yıldırım törende yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE PARMAK SALLAMAKLA HİZAYA GETİRİLECEK ÜLKE DEĞİLDİR"

 

Yıldırım, "Bugünlerde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığımız gerçektir, her baharın bir kışı vardır misali ekonomimizde bugünlerde kış mevsimi var. Karşı karşıya olduğumuz zorlukları sızlanarak, şikayet ederek aşamayız ya da siyasi eleştirilerle çözüm üretemeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da üstesinden gelecek, milletimiz rahat olsun. Ne yazık ki dünya bir şaşkınlık içerisinde yeni Amerikan Başkanının aldığı kararları izlemektedir. Bu sürdürebilir bir durum değildir. Ve mutlaka bu yanlıştan dönülmelidir. Hele hele Türkiye'yi tehditle hizaya getireceğini zannedenler çok büyük yanlış içindedir, Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir."

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:35
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  3. TBMM Başkanı
  4. Tehdit
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