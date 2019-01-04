Binali Yıldırım'dan tek cümlelik Ekrem İmamoğlu yorumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu yorumu

CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu için ilk kez konuşan Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun diyorum, başarılar diliyorum" dedi.

Baykal ziyareti

Açıklamalarının devamında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı ziyaret ettiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret ettim. Kendisini moralli buldum. Çok iyi karşıladı. Eskiyi yad ettik. 2000'li yıllardan konuştuk."