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Binali Yıldırım'dan Karakoç için taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şair Bahaettin Karakoç'un vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 00:10
Binali Yıldırım'dan Karakoç için taziye mesajı

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Binali Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Canı emanet bilip taşıyan şiirimizin ustalarından Bahaettin Karakoç'un dar-ül bekaya göç ettiği haberini almaktan büyük üzüntü duydum.

Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği şairler silsilesinin son halkasını teşkil eden ve çıkardığı dergiler, yazdığı gazeteler ve yayımladığı kitaplarıyla şiir dünyamıza unutulmaz eserler bırakan 'sevda bölüğünün kıdemli askeri' Bahaettin Karakoç'un vefatıyla usta bir şairimiz daha şiir dünyamıza veda etti.

Sevenleri tarafından her zaman muhabbetle anılacak ve yokluğu içimizde bir orkestra gibi çalacak olan merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına, Kahramanmaraşlılara ve şiir dünyamızın bütün kalemlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 00:10
  1. Kahramanmaraş
  2. binali yıldırım
  3. Bahaettin Karakoç'un

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