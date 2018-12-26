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Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması

İBB adaylığı için görevinden istifa edeceği konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Tartışmalar benim dışımda. Bu konu kapanmıştır diye düşünüyorum" dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:18
Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olarak ismi geçen Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soruya cevap verdi. 

"Konu benim için kapandı"

Aday olması halinde bir tarafın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesi, bir tarafın ise istifa etmemesi gerektiği belirtilen Binali Yıldırım, konuya ilişkin, "O konu kapanmıştır diye düşünüyorum. Tartışmalar benim dışımda." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:18
  1. İstanbul
  2. TBMM
  3. İBB
  4. AK Parti'nin İBB adayı
  5. Binali Yıldırım
  6. Binali Yıldırım istifa edecek mi

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