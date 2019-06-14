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Binali Yıldırım’dan gençlere mesaj: “Kankalarımla bir olacağız, İstanbul’u bir numara yapacağız”

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Tuzla’daki Hacı Bekir Yıldırım Camiinde kıldı.

14 Haziran 2019 Cuma 15:31
Binali Yıldırım’dan gençlere mesaj: “Kankalarımla bir olacağız, İstanbul’u bir numara yapacağız”

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Tuzla’daki Hacı Bekir Yıldırım Camiinde kıldı. Yıldırım, namazın ardından yaptığı açıklamasında, “Gençlerle İstanbul’u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. Kankalarımla bir olacağız İstanbul’u bir numara yapacağız” dedi.


Öte yandan, Yıldırım, kendi karnesi hakkında sorulan soruya esprili cevap verdi.


Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıBinali Yıldırım, Tuzla’da bulunan Hacı Bekir Yıldırım Camiine gelerek burada cuma namazını kıldı. Yıldırım, namazın ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Binali Yıldırım yaptığı açıklamada bugün karne alan öğrencilerden söz ederek, “Bir yılın emeği çalışmasının ürününü bugün görecekler. Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimize başarılarının devamını diliyoruz” dedi.


Yıldırım, üniversite sınavına girecek gençlere başarılar dileyerek, “Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafında geleceği emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için 16 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız. Özellikle gençlere yönelik çok güzel müjdelerimiz oldu. Aylık 10GB internet, bütün üniversite gençliğine burs, staj gibi. Ve gençlere kısmi zamanlı çalışma fırsatı. Ayrıca girişimci gençlere sermaye desteği gibi. Gençler toplu ulaşımda daha ucuz şekilde yararlanıyorlar. Biz buna liseyi bitirip de üniversiteye girememiş gençleri de dahil ettik. Onlar da indirimli ulaşımdan yararlanacak. Ayrıca gençler sinemalardan, tiyatrolardan, ve belediyelere ait spor salonlarından ücretsiz yararlanacaklar. Gençlerle İstanbul’u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. Kankalarımla bir olacağız İstanbul’u bir numara yapacağız” dedi.


Kendi öğrencilik hayatı hakkında espriler yapan Yıldırım, “Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz tatsız aşa benzer. Benim ilk okuldayken karnemi götürdüm, iki tarafı vardı. Bir tarafta dersler bir tarafta hal ve gidiş, davranış. Bunların hepsi pek iyi bunlar da orta zayıf iyi.Dedem ‘oğlum hal ve gidişin çok iyi de diğerleri çok da iyi değil’ derdi” diye konuştu.


Ayrıca, Yıldırım öğrencilerin anne ve babalarına seslenerek, “Öğrencinin geleceğe yönelik azmini, hedefini güçlendiren, başarısızlıkları ön plana çıkarmak değil. Daha fazlasını yapabilirsin demekten geçiyor. Onun için anne babalar lütfen, karneler istediğiniz gibi değilse evlatlarınızın moralini bozmayın, onları teşvik edin. Bir daha ki sefere yaparsın evladım, şimdi artık tatildeyiz bütün bunları unut kendini gelecek yıla hazırla demek en güzelidir. Gençlerimize, yavrularımıza iyi bir tatil diliyorum. Ama anne babalara diyorum ki tatile de erken gitmeyin, 23 Haziran’dan sonra tatil başlıyor. Sizi 23 Haziran’da İstanbul bayramına bekliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:31
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