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Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na delilli cevap: Koca bir yalan

AK Parti adayı Binali Yıldırım, canlı yayında CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ''Biz seçimlerin yeniden sayılmasına itiraz etmedik'' sözlerine, delillerin olduğunu belirterek, "Koca bir yalan" diyerek itiraz etti.

16 Haziran 2019 Pazar 22:43

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında kozlarını paylaşıyor.

Taraflar, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde soruları yanıtlarken CHP adayı İmamoğlu'nun ''Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik'' sözlerine AK Parti adayı Binali Yıldırım, "Koca bir yalan" sözleriyle cevap verdi.

"Koca bir yalan"

"Doğru 31 Mart’a takılmayalım. Bir kere Ekrem Bey şunu söyledi; 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' dedi. Bu kocaman bir yalan. CHP’nin itirazı var. Ve beş dakikada alınan bir karar var. YSK da ret kararına uydu. 'Başlayan sayımlar varsa onlar devam etsin' dedi. Tamamı sayılsaydı sonuç değişecekti. Bizim istediğimiz, tamamı sayılsın bu seçim tekrarlanmasın. Maalesef bu konuda beklediğimiz anlayışı görmedik. Şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. Söylemlerimde hiçbir değişiklik yok. Baştan beri İstanbul’u konuşuyorum. Biz bir ittifak ile seçime giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ben Millet İttifakı'nın adayı olarak da Ekrem Bey giriyor. İki ittifakta partiler var."

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 22:43
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
  4. FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya
  5. CHP adayı İmamoğlu
  6. AK Parti adayı Binali Yıldırım

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