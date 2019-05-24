Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na canlı yayın yanıtı!

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun televizyon programına çıkma çağrısına, "Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz" yanıtını verdi. Karar vermek için düşünüp düşünmediği sorulan Yıldırım, "Gerekirse olur. Daha günümüz var" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte cuma namazını Beyoğlu'nda Arap Camisi'nde kıldı.

Cuma namazının ardından Oktay ve Yıldırım, Arap Cami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu'yla görüşerek, mahallenin sorunlarını dinledi. Esnafı da ziyaret eden Oktay ve Yıldırım, onlarla sohbet etti.

"Gerekirse düşünülür"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Beyoğlu'nda vatandaşların ve esnafın ilgisinin güzel olduğunu söyledi.

Yıldırım, bir gazetecinin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla beraber televizyon programına çıkma konusuna ilişkin, "Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz" cevabını verdi.

Yıldırım, "Karar vermek için düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Gerekirse düşünülür. Daha günümüz var" şeklinde yanıtladı.