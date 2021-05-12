  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
SGK'dan 'prostat raporu krizi' haberlerine yalanlama
Diyarbakır'da korkutan deprem!
Binali Yıldırım'dan dünyaya İsrail tepkisi: Tek sesi çıkan ülke Türkiye
Beşiktaş'a kötü haber! Dev takım araya girdi
Gündem Binali Yıldırım'dan dünyaya İsrail tepkisi: Tek sesi çıkan ülke Türkiye
Gündem

Binali Yıldırım'dan dünyaya İsrail tepkisi: Tek sesi çıkan ülke Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İsrail'in Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ses çıkaran tek ülkenin Türkiye tek liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek “Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 19:01:00 -
Binali Yıldırım'dan dünyaya İsrail tepkisi: Tek sesi çıkan ülke Türkiye

Erzincan'dan video konferans bağlantısıyla İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşen Yıldırım, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Binali Yıldırım, konuşmasında, bu bayrama da hüzünlü ve mahzun girdiklerini söyledi.

"Tek sesi çıkan ülke Türkiye"

Bayram arifesinde İsrail yönetiminin her yıl yaptığı gibi yine terör estirmeye devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım şöyle konuştu:

"İsrail Mescid-i Aksa'yı kundakladı. Sadece ibadet etmek için orada bulunan savunmasız kardeşlerimize silah doğrultarak onların hayatını kararttı. Bu saldırılar sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor. Tek sesi çıkan ülke Türkiye, tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bölge ülkeleriyle derhal temasa geçerek bu alçaklığın sona erdirilmesi, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in (BM) konuya hemen müdahil olması için gerekli adımları attı. Ne yazık ki Avrupa ülkeleri ses seda çıkarmıyor. Dünyanın her bölgesinde barış ve kardeşliği hakim kılma görevi üstlenen BM de yine aynı hayal kırıklığını yaşatıyor."

"Ses çıkarmazsak, bunun bedeli herkes için çok ağır olacak"

Yıldırım, küresel olaylara bakıştaki çifte standardın, insanlık için büyük felaketin habercisi olduğunu belirterek, "Bize değmeyen yılan bin yaşasın anlayışını terk etmezsek, teröre, eşkıyalığa, her türlü katliama tek ve güçlü ses çıkarmazsak, bunun bedeli herkes için çok ağır olacak. Ve büyük bir felaket sadece bölgeyi değil, sadece mazlum, mağdur İslam ülkelerini değil, aynı zamanda bütün dünyayı kasıp kavuracak. Tehlike büyüktür, suskunluğun sona ererek başta Müslüman Arap ülkeleri olmak üzere, bütün dünyanın bu barbarlığa, bu kalleşliğe ve bu katliama en sert şekilde karşılık vermesi gerekir." dedi.

Filistinlilerin üzülmemelerini isteyen Yıldırım, 84 milyon vatan evladının yüreğinin ve desteğinin onlarla olduğunu, bunun geçmişte de bundan sonra da böyle olacağını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Mısır'a Filistin teklifi! Arap gazeteci duyurdu
Dünya

İsrail'den Mısır'a Filistin teklifi! Arap gazeteci duyurdu

Ortadoğu'nun tanınan gazetecilerinden biri olan Abdulbari Atvan, Netanyahu'nun Mısır'a Filistin konusunda devreye girmesini istediğini yazdı..
Siyaset

"Cumhurbaşkanı adayı değilim" diyen İmamoğlu topu Akşener ve Kılıçdaroğlu'na attı!

İsmail Küçükkaya’nın programına konuk olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adayı olmadığını söyledi ancak topu CHP Genel Başkan..
İsrail Büyükelçiliği’nden skandal paylaşım
Dünya

İsrail Büyükelçiliği’nden skandal paylaşım

İsrail Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla mazlum Filistin vatandaşlarını koruya ve topraklarını savunmak için..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay