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Ekonomi Binali Yıldırım'dan dolar çıkışı: Bilimsel bir izahı yok ama...
Ekonomi

Binali Yıldırım'dan dolar çıkışı: Bilimsel bir izahı yok ama...

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, dolar kurundaki dalgalanmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 14:01:00 -
Binali Yıldırım'dan dolar çıkışı: Bilimsel bir izahı yok ama...

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, dolar kurundaki ser düşüşünün bilimsel bir izahının olmadığını belirtti.

Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin  şunları söyledi:

“Bu 3 ay sürdü, 20 Aralık tedbirleriyle beraber 18 liraya çıkan dolar birden bire 13’e kadar geriledi, 13 buçuk civarında park etti. Şimdi bunun bilimsel bir izahı yok ama ne oldu, şu anda güzel bir gelişme oldu.”

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