Binali Yıldırım'dan dolar çıkışı: Bilimsel bir izahı yok ama...

Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, dolar kurundaki ser düşüşünün bilimsel bir izahının olmadığını belirtti.

Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin şunları söyledi:

“Bu 3 ay sürdü, 20 Aralık tedbirleriyle beraber 18 liraya çıkan dolar birden bire 13’e kadar geriledi, 13 buçuk civarında park etti. Şimdi bunun bilimsel bir izahı yok ama ne oldu, şu anda güzel bir gelişme oldu.”