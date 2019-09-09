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Binali Yıldırım’dan CHP’ye: "Verdiğiniz sözleri tutun"

28.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:51
Binali Yıldırım’dan CHP’ye: "Verdiğiniz sözleri tutun"

28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım’ın projesi olan ’81 İlde 81 Anaokulu’ projesi kapsamında Torbalı’da Zeliha-Ömer Genç Kızılay Anaokulunu hizmete açtı. Yıldırım, Torbalı Belediyesinde 420 çalışanın işten çıkarıldığını belirterek, “CHP seçimden önce verdiği sözleri tutsun” dedi.


İzmir’de ilk olarak sabah saatlerinde Kaptan Altay Altuğ İlkokulu’nun açılışını yapan ardından da annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulunu ziyaret edip aşure dağıtan 28. Dönem TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım’ın projesi olan ’81 İlde 81 Anaokulu’ projesi kapsamında Torbalı’da Zeliha-Ömer Genç Kızılay Anaokulu’nu hizmete açtı. Şehit Teğmen Serdar Genç’in annesi ve babasının adı verilen okulun açılışına Yıldırım çiftinin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ ve milletvekilleri katıldı.


Açılışta konuşan Binali Yıldırım, proje kapsamında tüm Türkiye’de okul açmaya devam edeceklerini söyledi. Yıldırım, “Bugünün son programında şehidimiz Sedat Genç’in anne ve babasının adını taşıyan okulun açılışını yapıyoruz. Bu anaokulu projesi kendisi de öğretmen olan Semiha Yıldırım’ın projesidir. Kızılay ile birlikte 81 ile 81 anaokulu yaptırma projesi tüm şehirlerimizde devam ediyor. Bugüne kadar 19’u öğretime başladı. 15 tanesi de açılış bekliyor. Böylece 81 ilde 81 anaokulunu yapacağız. Bu anaokulunun yapımını tamamen Yıldırım ailesi üstlendi. Burada yavrularımız çok güzel eğitim görüp hayata atılacaklar. Geçlerin en iyi şekilde yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Bunları not edin”


Torbalı Belediyesinin haksız bir biçimde 420 çalışanı işten çıkardığını savunan Yıldırım, “31 Mart’ta seçim oldu ve 5 yıl boyunca güzel hizmetler yapan Adnan Yaşar Görmez maalesef seçilemedi ve yeni yönetim geldi. Torbalı halkı daha güzel hizmetler bekliyor. Ancak ilk icraatı 420 çalışanın işine son vermek oldu. Tek amaçları evlerine ekmek götürmek olan bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamak hiç yakışmadı. Merak etmeyin sahipsiz değilsiniz. Vekillerimiz ve biz her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Seçimlerde söylenen o sözler uçtu gitti. Bir kişinin bile işinden edilmeyeceği CHP Genel Başkanı tarafından bizzat söylenmişti. Bunları bir kenara not edin” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından anaokulu hizmete resmen açıldı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:51
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