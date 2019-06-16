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Binali Yıldırım’a sosyal medyadan büyük destek! Gündem #BYvsEİ hashtag'i …

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve CHP'nin HDP, PKK ve İP destekli adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayın için açılan etiket, sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.

16 Haziran 2019 Pazar 20:41
Binali Yıldırım’a sosyal medyadan büyük destek! Gündem #BYvsEİ hashtag'i …

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin HDP, PKK, FETÖ ve İP destekli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınına az bir süre kala, sosyal medya da açılan #BYvsEİ hashtag'i büyük ilgi gördü. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayın için açılan etiket, sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.

Açılan #BYvsEİ hashtag'i üzerinden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a destek mesajları yağdı.

Henüz yayın başlamadan Yıldırım’a verilen büyük destek, sosyal medyanın gündemini belirledi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 20:41
  1. İstanbul
  2. #BYvsEİ

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