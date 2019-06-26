Binali Yıldırım yeniden kabineye girecek mi? Erdoğan'dan flaş açıklama!

Havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Binali Yıldırım'ın yeniden kabineye girebileceğine dair bazı yorumlar yapılıyor, önümüzdeki süreçte böyle bir adım atacak mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Fitne çıkarılmaya yönelik söylemler"

"Değerli arkadaşlar, bizim, yeni yönetim sistemine göre oluşmuş bir yapımız var. Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir.

"Kimi nasıl değerlendireceğimizi iyi biliriz"

Bu tür söylemlere kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman nerede kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz.

"AK Parti dışarıdan kumanda edilen bir parti değildir"

Dışarıdan ahkam kesilmesine pek de prim vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Çünkü AK Parti dışarıdan kumanda edilen bir parti değildir. AK Parti, bütün kararlarını kendi içerisine istişari mekanizmalarıyla alır, uygulamaya koyar ve böylece de yürür.