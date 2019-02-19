Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.19 Şubat 2019 Salı 14:37
TBMM Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan yüksek hızlı trenle İstanbul'a geldi.
Yıldırım, " Borcumuzu ödemek için İstanbul'dayız. Gelmemiz gereken yere geldik. Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım. Bizi biz yapan şehre hizmet etmeye geldim" dedi.
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