Binali Yıldırım: Yavaş konuşurum soyadım gibi iş yaparım AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanlığı görevini bugün itibariyle bırakan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara'dan yüksek hızlı trenle İstanbul'a geldi. Yıldırım, " Borcumuzu ödemek için İstanbul'dayız. Gelmemiz gereken yere geldik. Yavaş konuşurum ama soyadım gibi iş yaparım. Bizi biz yapan şehre hizmet etmeye geldim" dedi.

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