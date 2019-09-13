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Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz Bitlis’te cenaze törenine katıldı

AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım ile İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka’nın babası Sadettin Aka’nın cenazesine katıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 17:48
Binali Yıldırım ve İsmet Yılmaz Bitlis’te cenaze törenine katıldı

AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım ile İsmet Yılmaz, hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka’nın babası Sadettin Aka’nın cenazesine katıldı.


Sadettin Aka’nın cenazesine katılmak üzere AK Parti milletvekilleri Binali Yıldırım, İsmet Yılmaz ve Ahmet Arslan Bitlis’e geldi. Muş’tan karayoluyla Bitlis’in Tatvan ilçesine gelerek Aka’nın babasının evine giden milletvekilleri, burada bir süre kaldıktan sonra İbadullah Camisi’ne geçti. Burada cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Sadettin Aka’nın cenazesi defnedilmek üzere Ahlat ilçesindeki Kalender Mezarlığına götürüldü.


Dualar eşliğinde toprağa verilen Aka’nın cenaze töreninde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, çalışma arkadaşı Suat Hayri Aka’nın babasını hakkın rahmetine yolcu ettiklerini belirtti. Yıldırım, "Allah mekanını cennet eylesin. Taksiratını affetsin. Biz de böyle bir günle karşı karşıya geldiğimizde Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. O artık uhre aleminde biz dünya alemindeyiz. Hepimiz şunu iyi biliyoruz. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Asıl gideceğimiz yer uhredir, ahirettir, aynen bir yolculuk gibi. Yolculukta nasıl bir ağaç gölgesinde biraz dinlenme mesafesinde kalıyorsak, dünya hayatını da Allah’ın Resulü böyle tarif ediyor. Değerli Aka ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Kalanlara hayırlı ömür versin. Sadettin amcanın da mekanı cennet olsun. Cemaatten de Allah razı olsun" diye konuştu.


Daha sonra Aka ailesine başsağlığı dileğinde bulunan milletvekilleri, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’yi makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Cenazeye Vali Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler ile HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, eski Devlet Bakanı Edip Safter Gaydalı, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Bitlis Eren Üniversitesi Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, belediye başkanları, partililer, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:48
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