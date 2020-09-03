Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık durumlarını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın hastaneden çıktıkları sırada çekilen fotoğrafı paylaşan Bakan Koca; şu ifadeleri kullandı:

"Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım'ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter"

Yıldırım çiftinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyuran Binali Yıldırım şunları söylemişti:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk.

Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler.

Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

Mesaj yağdı

Tedirgin eden haberin ardından siyasi isimlerden Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajları geldi.

O isimler arasında; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.