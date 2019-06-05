Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği ortak yayın ne zaman yapılacak?

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle İstanbul Belediye Başkanı adaylarının seçim mesaisi sürüyor. En çok konuşulan iki aday olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınla bir televizyon programında bir araya gelecekler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Şimdi ise Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ne zaman bir araya gelecekler sorusu merak ediliyor. Peki Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayını ne zaman? İşte ayrıntılar...

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu ortak yayını ne zaman?

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle İstanbul Belediye Başkanı adaylarının seçim mesaisi sürüyor. En çok konuşulan iki aday olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınla bir televizyon programında bir araya gelecekler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Şimdi ise Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi kanalda bir araya gelecekler sorusu merak ediliyor. Peki Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi televizyon programında bir araya gelecek? İşte ayrıntılar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'canlı yayında tartışma' teklifine yönelik, Binali Yıldırım, “Tek bir şartım var, ben İstanbul’u konuşmak istiyorum” şeklinde yanıt vermişti. NTV’de yaptığı açıklamada da ”Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik” açıklamasını yapmıştı.

AK Parti ve CHP arasında “ortak yayın” konusunda ilk temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım ile televizyon programına katılmaları davetine ilişkin, "Ben şartlı evetini kabul ediyorum. 17 yıl sonra iki siyasi kimliğin görüştüğü bir programı yaşatmış olacağız." dedi.

''Bayramdan hemen sonra temas gerçekleştireceğiz''

Engin Altaytarafından Kılıçdaroğlu'nun onayının alındığını söyleyen Ünal, "Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temasımız oldu. Engin Altay ile bir görüşmemiz oldu. Engin Altay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.