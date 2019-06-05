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Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi televizyon programında bir araya gelecek?

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle İstanbul Belediye Başkanı adaylarının seçim mesaisi sürüyor. En çok konuşulan iki aday olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınla bir televizyon programında bir araya gelecekler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Şimdi ise Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi kanalda bir araya gelecekler sorusu merak ediliyor. Peki Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi televizyon programında bir araya gelecek? İşte ayrıntılar...

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:26
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi televizyon programında bir araya gelecek?

İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle İstanbul Belediye Başkanı adaylarının seçim mesaisi sürüyor. En çok konuşulan iki aday olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu canlı yayınla bir televizyon programında bir araya gelecekler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacağı ortak canlı yayına ilişkin, "İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu. Şimdi ise Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi kanalda bir araya gelecekler sorusu merak ediliyor. Peki Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu hangi televizyon programında bir araya gelecek? İşte ayrıntılar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'canlı yayında tartışma' teklifine yönelik, Binali Yıldırım, “Tek bir şartım var, ben İstanbul’u konuşmak istiyorum” şeklinde yanıt vermişti. NTV’de yaptığı açıklamada da ”Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik” açıklamasını yapmıştı.

AK Parti ve CHP arasında “ortak yayın” konusunda ilk temas gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal Kahramanmaraş’ta yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile görüştüğünü, Altay’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ortak yayına çıkılması konusunda onay aldığını belirtti. 

Bayram sonrası iki adayın çıkması planlanan ortak canlı yayına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:26
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