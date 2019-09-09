0553 313 94 23

Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
Binali Yıldırım vatandaşlara aşure dağıttı

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’de yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada teröre kurban giden Eren Bülbül adına kurulan kütüphaneyi hizmete açan Yıldırım çifti, vatandaşlara da elleriyle aşure dağıttı.


Bir dizi programlara katılmak üzere eşi Semiha Yıldırım ile birlikte İzmir’e gelen Binali Yıldırım, Karabağlar ilçesinde annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu’nu ziyaret etti. Yıldırım çiftine okul önünde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile çok sayıda kişi katıldı.


Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, "İki güzel günü birlikte yaşıyoruz. Birincisi İzmir’in düşman işgalinden kurtulmasının 97. yıldönümü. Büyük taarruzdan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ordumuz İzmir’e gelerek işgal kuvvetlerini şehrimizden çıkardı. Bu vatan için hayatlarını seve seve veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İkinci olarak ilk ders zili çaldı. Daha önce açılışını birlikte yaptığımız ailemiz tarafından rahmetli annem adına yapılan ve kayınvalidemin adına yapılan okulu ziyaret ediyoruz. Bugün burada kütüphane ve iki özel eğitim sınıfını açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Aynı zamanda kütüphanemize, alçak terör örgütü tarafından katledilen Eren Bülbül’ün adını verdik. Bu okul Karabağların yüz akı. Çok güzel imkanlara sahip. Öğrencilerin görmek istediği her türlü imkan mevcut. Burada okuyan yavrularımız vatana millete faydalı olacaklar. Evlatlarımız bizim geleceğimiz. Derler ki eğer gelecek 1 yılı düşünüyorsan tohum ek. Gelecek 10 yılı düşünüyorsan ağaç dik. Gelecek 100 yılı düşünüyorsan insan yetiştir. Bu okulların sayısını arttırmak hepimizin görevidir. Daha çok hizmet edeceğiz ve İzmir’e yeni eserler kazandıracağız" dedi.


Herkesin muharrem ayını kutlayan Yıldırım, "Hepimizin aşure ayı kutlu olsun. Aşure demek birlik ve beraberlik demektir. Önemli olan farklılıkların bir arada ahenk içinde yaşanmasıdır. 1380 yıl önce yaşanan Kerbela hepimizin acısıdır. Ehlibeyt hepimizindir. Bu acılar hepimizin acısıdır. Bu acılarda bile ayrışma yoluna gitmek bize uymaz. Zaman acıları küllendirme zamanıdır" diye konuştu.


Binali Yıldırım, konuşmanın ardından eşi Semiha Yıldırım ile birlikte okulda yeni oluşturulan Kızılay Özel Sınıfı, Eren Bülbül Kütüphanesi ile Robotik Kodlama sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra aşure kazanlarının başına geçen Yıldırım çifti, kalabalığa aşure dağıttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir’de ilk ders zili çaldı
    1. Başakşehir’de ilk ders zili çaldı
    2. Altının kilogramı 278 bin 350 liraya..
    3. Acılı babanın yürek yakan isyanı:..
    4. (Özel) Patlamaların yaşandığı aracı..
    5. New York borsası yükselişle açıldı
    6. 82 yaşında İslamiyeti seçti
    7. Safranbolu'da bulundu! Polis alarma..
    8. Brezilya'da Amazonlar'da yerli..
    9. Yunusemre’de 9.9.2019 bereketi
    10. Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
    11. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    12. Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee..
    13. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    14. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    15. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    16. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    17. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    18. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    19. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    20. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    21. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    22. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    23. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    24. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile..
    25. Kocaeli zabıtasından okul önlerine..
    26. Safranbolu’da bulunan aslan figürlü..
    27. Muş Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’..
    28. Moldova'da gergin anlar! Şenol Güneş..
    29. Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği..
    30. Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!