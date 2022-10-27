Binali Yıldırım taburcu edildi

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına eşlik ederken trafik kazasında yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım, hastane çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Başı sargılı ve kolunda omuz askısı bulunan Yıldırım, kazada içinde bulunduğu aracın birkaç takla attığını, ağır bir kaza geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Rabb'imize şükrediyoruz. Kazanın boyutuna, büyüklüğüne göre elde ettiğimiz sonuç Rabb'im sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin, dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik, ameliyat edildi 2 sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da bir operasyonla düzeltildi. 2 kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor malumunuz. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Doku ezikleri, kas ezikleri var, hasarları var. Bunlar da zaman içerisinde toparlanacak bir hafta içerisinde."

İlk müdahalenin Azerbaycan'da yapıldığını aktaran Yıldırım, kaza mahallinden helikopterle Merkezi Klinika denilen Azerbaycan hastanesine götürüldüğünü söyledi.

Yıldırım, o sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlarının kendisine refakat ettiğini kaydederek, "Muzaffer Bey, İsmail Bey, her an bizlerle ilgilendiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik. Özellikle kazanın ilk olduğu andan itibaren çok yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost, kardeş Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Cenap İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum. Ayrıca kazayla beraber her anımı, her tedavi safhasını büyük bir titizlikle takip eden, her gün birkaç sefer aramak suretiyle doktorlarımızdan rapor alan çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir milletin evladı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım"

Binali Yıldırım, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin yüz akı olan şehir hastanelerinden olduğunu, burada kısa sürede toparlanmasına katkı sağlayan başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit'e teşekkür etti.

Bir dizi tedavi ve ameliyatlar olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çok insanın emeği var. Kafamdaki cerrahi müdahale ve yırtığın düzeltilmesi için alanında oldukça uzman Ömer Özkan Hoca'mıza ve yine İstanbul'da bu konuda uzman Perçin Hanım'a yaptıkları bu operasyonlar ve tedaviler için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde dünyaca ve Türkiye'ce ünlü, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın da doktorluğunu yapmış Mehmet Demirhan Hoca'mıza ve ekibine de bu vesileyle teşekkür etmek isterim. Tedavimiz sırasında birçok kimsenin elbette ki desteği var, hastanede hemşireler, sağlık görevlileri, doktorlar, bütün bu sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özel teşekkürüm, kazanın olduğu andan itibaren süratle Azerbaycan'a gelen ailem, eşim Semiha Hanım'a, çocuklarım Bahar, Büşra, Erkam ve Bülent'e ve bütün aileme de bu zor süreçte gösterdikleri destek ve dayanışmadan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum."

Binali Yıldırım, "Elhamdülillah iyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek. Zaman zaman ihtiyaç olursa yine hekimlerimiz her zaman gerekli katkıyı sağlayacaklar." dedi.

Olayın başından itibaren kendisini ziyaret eden, geçmiş olsun dileklerinde bulunan bütün dostlarına, vatandaşlara, milletvekillerine, çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yıldırım, "Milletimize 20 yıldır layık olmak için Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın boşa olmadığını yaşadığımız bu talihsiz kazada görmüş olduk. Milletimiz akın akın gelebilen geldi, dua edenler dualarını ettiler. Böyle bir milletin evladı olmanın gururunu bir kez daha yaşadım. Herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.