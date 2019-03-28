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Binali Yıldırım: "Sokak hayvanları için bir rapor hazırlanmalı"

TGRT Haber-İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınında konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Hayvanların korunması, hayvan hakları konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç var.

28 Mart 2019 Perşembe 23:14
Binali Yıldırım: "Sokak hayvanları için bir rapor hazırlanmalı"

TGRT Haber-İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınında konuşan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Hayvanların korunması, hayvan hakları konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Sokak hayvanları için bir rapor hazırlanmalı. Bir rapor için yola gittik, hayvan hakları ile ilgili önerge verdim. Belediye tarafında da yapılacak işler var. Sahipsiz-başıboş sokak hayvanlarını küpelenerek belirli barınak ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilecek" dedi.


AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TGRT Haber- İhlas Haber Ajansı (İHA) ortak yayınına katıldı. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programında önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım,"Bu şehirde yuva kurdum. AK Parti’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber kurduk. 2002’de İstanbul beni milletvekili yaptı. Ankara ise hayatımın yüzde 10’u" şeklinde konuştu.



"Sokak hayvanları için bir rapor hazırlanmalı"


Hayvan hakları ile ilgi önerge verdiğini söyleyen Yıldırım, "Sokak hayvanları ile ilgili maddede düzenleme talebi var. İnsanlık dışı görüntülere şahit oluyoruz. Hayvanların korunması, hayvan hakları konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Sokak hayvanları için bir rapor hazırlanmalı. Bir rapor için yola gittik, hayvan hakları ile ilgili önerge verdim. Belediye tarafında da yapılacak işler var. Sahipsiz-başıboş sokak hayvanlarını küpelenerek belirli barınak ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilecek" ifadelerini kullandı.



"İstanbullu herkes sandığa gitsin"


Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:


"Kazanmak için bu yola girdim, İstanbulluların desteği ile kazanacağıma ilk günden beri inanıyorum. Ben ilk günden beri inanıyorum. Verdikleri karar ne olursa olsun kabulleniriz. İstanbullu herkes sandığa gitsin. İstanbul bizim ortak geleceğimiz. Geleceğimiz hakkında sandıkta bir söz söyleyelim. Gün kırgınlık, sitem günü değildir. Gün İstanbul’un geleceği için ben de varım deme günüdür. Benim İstanbul’dan istediğim bir takım kurgu ve planlar var Türkiye ile ilgili. Türkiye’nin istikrarı sadece kendi geleceği için değil. Bizi bekleyen coğrafyalar var, istikrar önemlidir. Bize bel bağlamış 1,5 milyar insan var. Benim sicilim ve geçmişim bellidir. Ben İstanbul’un hak ettiği her şeyi yapacağımı düşünüyorum. Bu yetkiyi verecek İstanbullular’dır. Yetki verildikten sonra tam gaz yola devam diyeceğiz."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:14
  1. doğa

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