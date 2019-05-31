Binali Yıldırım, Nihal Olçok'un 'Kadir Topbaş' eleştirisine cevap verdi!

15 Temmuz gecesi hem eşi Erol Olçok'u hem de 17 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok, Binali Yıldırım'ı Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için eleştirmiş ve "Yahu neler oluyor. Siz Kadir Topbaş'ı FETÖ'den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı, imanımla mı oynuyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'dan o eleştirilere cevap geldi.

"Kendi isteğiyle görevinden ayrıldı"

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, Olçok'a, "Kadir Topbaş uzun süre bu şehirde belediye başkanlığı yaptı, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı." yanıtını verdi.