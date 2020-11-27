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Siyaset Binali Yıldırım: Nifakçılara fırsat vermeyin
Siyaset

Binali Yıldırım: Nifakçılara fırsat vermeyin

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Aramıza nifak sokmaya çalışmak, kardeşliğimize zarar vermek isteyenlere asla ve asla geçit vermeyiz. Bu böyle bilinmelidir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:06:00 -
Binali Yıldırım: Nifakçılara fırsat vermeyin

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yanlızbağ Yerleşkesi’nde Türk Telekom tarafından yaptırılan kütüphane ve okuma salonu ile bir iş adamı tarafından inşa edilen anaokulu ve kreşin açılışında konuşan Yıldırım, “Eğer ülkemizde güvenlik konusu gündemden çıkarılmazsa başka şey konuşmanın bir anlamı yok. Tabii bunu yaparken özgürlükleri feda etmeden, güvenliği özgürlüğe tercih etmeden, özgürlük güvenlik ikisinin de dengesini kurarak yapmak çok önemli. Yolları bölüp gönülleri birleştirdik. Yolları bölüp milleti birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürmeyiz” dedi.

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