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Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Vapura, deniz motorlarına eğer metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak. Böylece yolculuk ücreti daha da azalmış olacak" dedi.

02 Mart 2019 Cumartesi 19:23
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda proje tanıtım toplantısına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, "Pendik'e çok önemli bir projeyi de ben açıklıyorum. Teknoloji merkezi burada Pendik'te kurulacak. Her türlü araştırma geliştirme çalışmaları burada yapılacak. Birinin attığı diğerinin hammaddesi olacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak. Şirketler arsa, bina için yatırım yapmayacak, yatırımı biz yapacağız. Bu merkezde 60 bin gencimize iş bulacağız. 60 bin gencimiz araştırma yapacak, geliştirme yapacak, yazılım yapacak, proje üretecek, akıl terini, alın terini katacak, İstanbul'u da Pendik'i de ayağa kaldıracaksınız. Bitmedi, karşı tarafta fuar merkezleri var, TÜYAP ve CNR var. Şimdi Atatürk Havalimanı'nı da hem millet bahçesi hem de fuar merkezi yapıyoruz. Ama Anadolu Yakası'nın en büyük fuar merkezini de Pendik'e kuracağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Pendik'e yılda 1.5 milyar dolarlık döviz bırakacak fuarlar olacak, ziyaretler olacak ve Pendik'in gençleri, Pendikli hemşerilerimizin tamamı bundan istifade edecek" dedi.

"Denizden geçişler ücretsiz olacak"

Trafikle ilgili de konuşan Yıldırım, "İstanbul'da gün içinde trafiğe çıkan araç sayısı yaklaşık 3 milyon. Günlük yolculuk miktarı 31 milyonu aşıyor. Aktarma oranı 1,3. Duraklarda, otobüs duraklarında bekleme süresi 19 dakika ortalama, daha fazla var, daha az var. Aktarma merkezleriyle İstanbullu bir vasıtadan diğerine çok rahat bir şekilde geçmiş olacak. Park yeri aramak yok, güneşte yanmak yok, yağmurda ıslanmak yok. Otobüsten inip hop metroya aktarma yapacaksınız. Pendik'te burada baş rollerde. Sanayi ve Yenişehir aktarma merkezleriyle İstanbul trafiğinin de yoğunluğu azalacak. Aktarma demişken, bir müjde daha vereyim size. Vapura, deniz motorlarına eğer metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak. Böylece yolculuk ücreti daha da azalmış olacak. Böylece İstanbul Kart'tan yolculuk bütçesi daha da azalmış olacak. Pendik'e 15 kilometre ilave bisiklet yolu yapıyoruz. Pendik içinde 10 bin 500 araçlık muhtelif yerlerde otopark yapacağız" diye konuştu.

Pendik'e yeni bir üniversite söyleyen Yıldırım, "Türk-Japon üniversitesi ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 19:23
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
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