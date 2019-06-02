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Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj yeri arayıp da bulamayan genç kalmayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte gençlerle sahur etkinliğine katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Staj yeri arayıp da bulamayan genç kalmayacak." açıklamasında bulundu.

02 Haziran 2019 Pazar 16:01
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Staj yeri arayıp da bulamayan genç kalmayacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacağını belirterek, "Bütün gençlere hem de ücretli staj yapma imkanı sağlayacağız. Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yapacağız." dedi.

Elinde simit tepsisiyle geldi

Yıldırım'in iletişim ofisinden verilen bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Twitter hesabından, "Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul'dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?" paylaşımına Yıldırım, "Simitleri aldım geliyorum." diyerek karşılık verdi.

Ardından elinde simit tepsisiyle sahurun yapıldığı Beşiktaş'taki mekana gelen Yıldırım, burada gençlere hitap etti.

Yıldırım, seçim çalışmaları nedeniyle artık birbirlerini çok göremedikleri için Bakan Mustafa Varank'ın sosyal medyada yaptığı davetine icabet ettiğini söyleyerek, "İnternet üzerinden haberleşiyoruz. Twitter'da davetini gördük. 'Davetine icabet edelim.' dedik. O vesileyle aranızdayım." ifadesini kullandı.

Gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Gençler geleceğimiz. Gençler, bu ülkeyi emanet edeceğimiz değerlerimiz. Onun için gençlere çok şey yaptık. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 17 yıl boyunca gençlere büyük imkanlar tanıdık. Bugün gençler, 18 yaşında hem seçebiliyor hem de seçilebiliyor. Bu çok cesur bir adımdır. Bunu yapan ülke sayısı azdır. Bu gençlere güvenin bir ifadesidir. Kampanyamızda iki tane ana unsur var. Birincisi vaatlerimiz, ikincisi projelerimiz. Vaatlerimiz hemen, yerine getireceğimiz şeyler. 20 civarında böyle vaadimiz var. Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Bedava.. Sebil. Gençler, ilçe ve Büyükşehir Belediyesinin bütün spor tesislerinden bedava yararlanacak. Gençler İBB'nin Şehir Tiyatrolarından ve diğer sahnelerinden bilabedel yararlanacaklar."

"Her gencimize 100 bin liraya kadar destek vereceğiz"

İstanbul'u gençler için küresel gençlik merkezi yapacaklarını anlatan Yıldırım, "Müzik ve festivallerin merkezi yapacağız. Gençler için hizmetimiz bununla sınırlı değil. İstanbul'da staj yeri bulamayan genç kalmayacak. Bütün gençlere hem de ücretli staj yapma imkanı sağlayacağız. Her yıl 50 bin gencimize kısmi zamanlı iş sağlayacağız. Bunu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yapacağız. Gençlere, yenilikçi teknolojilere yönelik, yazılım, kodlama, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi konularda girişim sermayesi vereceğiz. Her gencimize 100 bin liraya kadar destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Salı gününün Ramazan Bayramı olduğunu hatırlatan Yıldırım, 23 Haziran'da ikinci bir bayramı daha yaşamak istediklerini vurgulayarak gençlerden destek istedi.

"23 Haziran İstanbul Bayramı'nda bir araya geliyor muyuz?" diye soran Yıldırım, sözlerini söyle tamamladı:

"Fatih'in fethettiği, Mimar Sinan'ın kubbelerle süslediği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gedikleri gibi gidecekler' diyerek düşman işgalinden kurtardığı, 1994'te Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı İstanbul'da çok büyük başarılara imza atacağız. Onun kaldırdığı bayrağı, daha aşağılara indirmeden, daha da yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Başkan olursam, gençleri yanımda görmek istiyorum."

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:01
  1. staj yeri
  2. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Beşiktaş
  5. Bakan Mustafa Varank
  6. Ramazan Bayramı
  7. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
  8. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Murat KaşyolMurat Kaşyol1 sa önce
    Sataj mı !! Yenimezunlara da iş bulucak mı sorar mısınız ??
  • Akif Akif 2 sa önce
    Genç işsizliği sağolun 17 yılda ne hale getirdiğiniz gördük hala gençlere staj yaptıracağım diyorsun bu memleketin her 4 gencinden 1 ‘i ne okuyor ne de çalışıyor. Millete hala kredi verecem diyor. Hani damat çılgın istihdam yaratacaktı ne oldu o haberler 3 milyon falan diyordu? Ben demiyorum damat diyor açıklayın bakalım? Gençler sizinle değil ve size inanmıyor sayın binali bey
  • 23 Haziran İstanbul Yıldırımına kavuşacak!23 Haziran İstanbul Yıldırımına kavuşacak!2 sa önce
    Binali bey İstanbul için adeta biçilmiş kaftan.....İstanbul da devam eden kentsel dönüşümü....... metro ağların ı(avrupa metropolleri arasında gözlemlediğim kadarıyla en ferah ve temiz metrodur)...... yeni yol çalışmalarını....araç parkı sorununu....tarihimize sahip çıkma...daha fazla yeşil alan sağlayarak İstanbulu daha yaşanılır hale getireceğine ....yalanı fitnesi hilesi hurdası olmayan dediğini yerine getiren....verdiği sözde duran.....dürüst samimi ve çalışkan biri olarak tanıdık..
  • delicidelici2 sa önce
    her çocuğun stajı çay getir boş götür evrakları şu ofise götür öteki ofistende şu dosyaları bana getir akşama kadar olan işler çocuklar stajınız hayırlı olsun haydİ iyi uykular NOT 2 .YÜKSEK OKUL OKUTAN VELİ
  • veliveli2 sa önce
    akadir topu başı fettoş kafirinin kulu olduğu yüzünden attığınızı gizleyip, "kendi isteği ile ayrıldı" yalanı senin kim olduğunu açıkça gösterdi 1000Ali

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