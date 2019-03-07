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Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Bedava olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında önemli müjdeler verdi. Yıldırım, "İstanbul Kart kullanıcılara deniz ulaşımı bedava olacak" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 22:41
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Bedava olacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isteyenler veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isteyenler deniz kısmına ayrıca para vermeyecekler" dedi.

İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Kadıköy esasında diyoruz ki, ekonominin de, refahın da olmazsa olmazı üretmek. Üretmezsek başka çıkış yolu yok. Gençlerimize, kadınlarımıza, insanımıza iş, aş imkanı sağlamamız lazım. Devlette, belediyede, bakanlıklarda işe al bunlarla başa çıkılmaz. Bütün vatandaşları buralarda istihdam şansımız yok. Asıl kaynakları özel sektöre, gençlere, girişimcileri kendi kendilerine iş yapabileceklere hasretmemiz lazım. Kadıköy ve Üsküdar'ı bir tasarım merkezi olarak planlıyoruz. Haydarpaşa Garı kalkıyor orası bir kültür ve endüstri tasarım merkezi oluyor. Tasarım demek bir ürünü akıl teriyle ortaya çıkarmak demek. Mesela ceket yaptıracaksınız, ceketin tasarımını İtalyanlar yapıyor, Pendik'te bir atelye yapıyor. Biz diyoruz ki, sadece üreten yer değil akıl terini de katarak dizayn eden yer olalım. İşin özeti marka. Marka üretemezsiniz zenginleşemezsiniz. THY bugün bir marka. Marka sayılarını arttırmamız lazım.

"Üsküdar'daki Katibim şarkısı Marmaray'la nostalji oldu"

Binali Yıldırım: Üsküdar'da Katibim şarkısı meşhurdur. Marmaray'ı yaptık şarkı da nostaljiye dönüştü. Artık Marmaray'la geçince ne yağmur ne de çamur var. Üsküdar Belediye Başkanımız tecrübeli bir kardeşimiz Hilmi Türkmen. Şu ana kadar 550 bin Üsküdarlıyı boğaz gezileriyle buluşturmuş. Kendisi New Mekân diye bir yer yapmış. Gençler kitap okuyorlar, çay içiyorlar, yemek yiyorlar

Üsküdar Belediye Başkan Adayı: Hilmi Türkmen

Başta Çengelköy olmak üzere New Mekanlara devam edeceğiz. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı çok güzel bir ulaşım ağı oluşturdu. İnşallah yeni dönemde yaklaşık 8-10 bin araç kapasiteli otopark projemiz var. Harem'deki tasarım merkezi projesi çok anlamlı. Üçüncü Köprü hizmete girince Harem ve Haydarpaşa Garı'yla birlikte tasarım merkezi olacak. Üsküdar'da sosyal-kültürel ve turizme yönelik çalışmaların hız kesmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Üsküdar bir marka şehir. Millet bahçeleri, millet kıraathanelerine yoğuluk veriyoruz. Hisseli parseller çok büyük bölgemizde. Parselleri küçültmeye gideceğiz. İmarı büyüttük, parselleri küçültüyoruz. Sloganımız bu...

"İstanbul Kart kullanıcılara deniz ulaşımı bedava"

İstanbul Kart var. Malum metro, otobüs, deniz ulaşımında yararlanılıyor. Biz bunun üzerinde çalıştık, hesabını yaptık. Herhangi bir toplu taşıma aracından inip deniz yoluyla gitmek isteyenler veya deniz yolundan gelip kara ulaşımıyla devam etmek isteyenler deniz kısmına ayrıca para vermeyecekler. Bütün deniz taşımalarında bedava. İstanbul Kart kullanıcılarına olacak bu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:41
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım

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