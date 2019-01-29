Binali Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir TV programında Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Yıldırım, Buket Aydın ile 40 programında şu ifadeleri kullandı: "Kimisi diyor belediye başkanı adayı olabilir kimisi diyor olamaz. Şunu özetlemek istiyorum benim istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'un sorunlarını konuşmamız lazım. Bunu konuşmamız gerekirken anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Burada ilk defa açıklıyorum, adaylık müracatımın yapıldığı gün meclis başkanlığı görevini bırakacağım."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.