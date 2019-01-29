0553 313 94 23

Binali Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir TV programında Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.

29 Ocak 2019 Salı 21:26
Binali Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.

Yıldırım, Buket Aydın ile 40 programında şu ifadeleri kullandı:

"Kimisi diyor belediye başkanı adayı olabilir kimisi diyor olamaz. Şunu özetlemek istiyorum benim istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'un sorunlarını konuşmamız lazım. Bunu konuşmamız gerekirken anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Burada ilk defa açıklıyorum, adaylık müracatımın yapıldığı gün meclis başkanlığı görevini bırakacağım."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 21:26
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • HTURKHTURK28 dk önce
    Lamı cimi yok helal Sayın Yıldırım. Kirli siyaset böyle özveriyle temizlenir. Kazansanda,kaybetsen artık benim gözümde değerlisin. Darısı iktidar ile muhalefetin başına.
  • DadaşDadaş32 dk önce
    Kanunları şimdiden çiğnemeye başladınız.... bence siz seçimden sonra bırakın komik
  • emiremir36 dk önce
    GUZEL TURKIYE ZAVALLI TURKIYE'YE DONUSTU,SU HALE BAK HAK HUKUK DEMOKRASI DILLERDEN DUSMUYOR AMA BIR SIYASISETCI MECLIS BASKANI OLUYOR OTE YANDAN BELEDIYE BASKAN ADAYILIGI ICIN ISTIFA ETMESI HUKUKEN GEREKIRKEN KENDI ISTEGIYLE ISTIFA ETME LUTFUNU HABERI BUYUK BIR HABER GIBI SON DAKIKA OLARAK MANSETLERDE YER ALIYOR.SONRA ADALET MULKUN TEMELI DIYORUZ OYLEMI.
  • kartalbeykartalbey37 dk önce
    Geç bile kaldı. Gereksiz yere ortalık bulandırıldı, gereksiz yere tartışmalara sebebiyet verildi.
  • Yunus 16 Yunus 16 51 dk önce
    HELAL OLSUN, ADAM GİBİ ADAM
  • EmekliEmekli56 dk önce
    Adamsın

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hartum'da rejim karşıtı gösteriler sürüyor
  1. Hartum'da rejim karşıtı gösteriler..
  2. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
  3. Basketbolda maçın ardından
  4. Binali Yıldırım: "(Uber) Her türlü..
  5. Bursa'da asker eğlencesinde kavga: 5..
  6. GÜNCELLEME - İran'ın Zahidan kentinde..
  7. Erdoğan'ın 'Davos' çıkışının üzerinden..
  8. Mali'de askeri kışlaya saldırı: 2 ölü,..
  9. Fatih Terim, müjdeyi verdi!
  10. Erzurumspor, Obertan'la anlaştı
  11. ABD yönetiminden çelişkili DEAŞ..
  12. Şehirler Arası Otobüs Kazaları ve..
  13. Trudeau 2017'de saldırıya uğrayan..
  14. Beşiktaş ve Fenerbahçe yılın takasında..
  15. Nevşehir'de otomobil şarampole..
  16. Marmara Depremi ne zaman olacak?..
  17. PKK Irak'ta yüzlerce köyün yıkılmasına..
  18. Minik Metehan ilaç bekliyor
  19. GÜNCELLEME - Kayseri'de terör..
  20. Piyano resitalinden kazandığı 9 bin..
Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
CHP'de bir dönem sona erdi! Adaylık başvurusu reddedildi
Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti

Günün Karikatürü

30 Ocak 2019
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'