Binali Yıldırım: Meclis Başkanlığını bırakacağım
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir TV programında Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.29 Ocak 2019 Salı 21:26
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, Meclis Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.
Yıldırım, Buket Aydın ile 40 programında şu ifadeleri kullandı:
"Kimisi diyor belediye başkanı adayı olabilir kimisi diyor olamaz. Şunu özetlemek istiyorum benim istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'un sorunlarını konuşmamız lazım. Bunu konuşmamız gerekirken anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Burada ilk defa açıklıyorum, adaylık müracatımın yapıldığı gün meclis başkanlığı görevini bırakacağım."
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