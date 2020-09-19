Binali Yıldırım, Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu

ANKARA (AA) - Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PCR testinin negatif çıktığını, karantina sürecinde kendini arayan ve mesaj gönderen herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Binali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim, aman tedbiri elden bırakmayın."