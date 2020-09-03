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Gündem Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Gündem

Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

Vücut kırgınlığı ve genel kontrol için bu sabah hastaneye giden Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 14:44:00 -
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı

Bir süredir memleketi Erzincan'da bulunan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, bugün sabah vücut kırgınlığı ve genel kontrol için hastaneye başvurdu. Sağlık kontrollerinden geçen çift, Erzincan'daki temasları dolayısıyla koronavirüs testi de yaptırdı.

Sonuç pozitif

Tetkikler sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Durumlarının iyi olduğunu belirten Yıldırım, herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve doktorların bu süreci evde geçirmelerini uygun gördüğünü söyledi. Yıldırım sözlerine "Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." şeklinde devam etti.

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