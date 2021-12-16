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Siyaset Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü
Siyaset

Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 23:57:00 -
Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde ortak tarih, kültür ve dil bilincinin daha da geliştirilmesi ile üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin ve altyapının geliştirilmesine yönelik projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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