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Binali Yıldırım: "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Diyarbakır’da kullandığı "Kürdistan" ifadesine ilişkin açıklamada bulunarak, "Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür.

09 Haziran 2019 Pazar 21:25
Binali Yıldırım: "Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, Diyarbakır’da kullandığı "Kürdistan" ifadesine ilişkin açıklamada bulunarak, "Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz" dedi.


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği tarafından Belgrad Ormanlarında düzenlenen "48. Peynirli Ekmek Festivali"ne katıldı. Yıldırım, alanda piknik yapan vatandaşlarla selamlaşarak bayramlarını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. “Önümüzde iki hafta var. 23 Haziran’da sandığa gidip, 31 Mart’ta yarım kalan işimizi tamamlayacağız” diyen Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.



“Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır”


Diyarbakır’da kullandığı "Kürdistan" ifadesine ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, "Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Kimse Kürtleri ötekileştirmeye, ayrıştırmaya çalışmasın. Biz etle kemik gibiyiz. Biz inadına bir olacağız" dedi.



“Ulaşım ve trafik benim işim”


İstanbul’a kazandırdıkları eserlerden bahseden Yıldırım, “7 tepeli İstanbul’a 7 büyük eser kazandırdık. Bunlar neler mi? Hatırlatalım. Bazıları, hayallerini anlatıyor. Biz önce yaptıklarımızı söyleyeyim. Sonra da yapacaklarımızı siz hesap edin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı, Kuzey Marmara Büyük Çevre yolu. Tüneller, metrolar, yollar, kavşaklar bunları saymıyorum. Tevazuya lüzum yok. Ulaşım ve trafik benim işim. Türkiye’de çözdüm, İstanbul’da haydi haydi çözerim” ifadelerini kullandı.



"İmamoğlu’nun yerinde olsam Ordu Valisi’nden özür dilerim”


Basın mensuplarının, Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi’nin kendisine tuzak kurduğu yönündeki sözleri hakkındaki yorumunu sorması üzerine Yıldırım, "Benim o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce çağrımı tekrar ettim. Vali şahsı değil, bu ülkeyi, bu devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile, Ekrem Bey haklı bile olsa sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Yerinde olsam özür dilerim. Bu iş bu kadar basit" dedi.



Binali Yıldırım A Milli Futbol Takımını tebrik etti


A Milli Futbol Takımının Fransa galibiyetine de değinen Yıldırım, “Dün milli takımımız tarihi bir galibiyete imza attı. Bugüne kadar hiç yenemediğimiz Fransa’yı Konya’da, Mevlana’nın şehrinde mağlup etti ve hepimizin göğsünü kabarttılar. Başta Şenol Güneş olmak üzere, pırıl pırıl genç futbolcularımıza milletim adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Salı günü İzlanda’da bir karşılaşma daha yapacaklar ve onların İzlanda’da da aynı başarıyı tekrar edeceklerine yürekten inanıyor, başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.


Konuşmalarının ardından Yıldırım, vatandaşların yanına giderek sohbete devam etti. Yıldırım, kendisine hediye edilen karpuzu kesti ve vatandaşlara da ikram etti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 21:25
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