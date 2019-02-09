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Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün Kadıköy-Taksim dolmuş durağını ziyaret etti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 20:03
Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı

Dolmuş esnafıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çevrede bulunanların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım daha sonra Kadıköy-Taksim dolmuşunun direksiyonuna geçti ve dolmuşu bir müddet kullandı.

Ardından Kadıköy Çarşı'da esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, Kadıköy Esnaf Derneğini de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 20:03
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