0553 313 94 23

Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

Maaşlarının yattığı şubeler dışında başka bir şubeden para çekmeleri, bankacılık işlemi yaptırmaları halinde alınan 10 liralık ücretten muzdarip olan emeklilerin bu sıkıntısının AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın hükümetten ricasıyla son bulması gündemde.

14 Haziran 2019 Cuma 12:14
Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

Emeklilerin, banka hesaplarının bulunduğu şubeler dışında başka şubelerden maaşlarını çekmeleri ya da havale yapmaları durumunda yapılan 10 liralık kesintinin, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın hükümetten ricasıyla son bulması gündemde. Yıldırım’ın, Ramazan Bayramı ikramiyelerinden kesinti yapılmamasına yönelik talebi yerine getirilmiş, bu da emeklileri sevindirmişti.

Emekli maaşıyla hayata tutunmaya çalışan, kıt kanaat geçinen emekliler, maaşlarının yattığı şubeler dışında başka bir şubeden para çekmeleri, bankacılık işlemi yaptırmaları halinde alınan 10 liralık ücretten muzdarip.

Çalışma yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim kampanyası sırasında emeklilerin bu konudaki talebiyle karşılaşan AK Parti Adayı Binali Yıldırım, konuyu Ankara’ya ileteceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı öncesi Ankara’daki parti kurmaylarına konuyu aktaran Yıldırım’ın talebiyle, emeklilerin bayram ikramiyelerini çektikleri yabancı şubelerden kesinti yapılmamıştı. Akit’in edindiği bilgiye göre, şimdi bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için çalışma yapılıyor. Uygulama hayata geçirildiğinde, maaşlarının yattığı banka şubeleri dışında başka bir şehir ya da bölgedeki şubeden maaşını çeken ya da işlem yaptıran emeklilerden, bankacılık ücreti alınmayacak. Emekliler, şimdi bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştıracak uygulamanın hayata geçirilmesini bekliyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:14
  1. Ankara
  2. Emekliler
  3. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  4. Ramazan Bayramı
  5. Ramazan Bayramı ikramiyeleri
  6. Emekli maaşı
  7. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  8. AK Parti Adayı Binali Yıldırım
  9. Akit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz hakkında skandal tanımlama
    1. Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz..
    2. MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    3. Esad rejimi ateşkese yine uymadı!
    4. Asrın bitkisinde hasat başladı
    5. Kaza sonrası yardım için duran..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a..
    7. Bu okulda öğrenciler karne alamadı
    8. Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
    9. Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığı
    10. Edremit Belediyesi’nden YKS Tedbirleri
    11. Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin..
    12. Ankara'dan Esed'e ayar: Devam ederse..
    13. Başkan Özcan’dan gençlere destek
    14. Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı..
    15. Vali Şehmus Günaydın: “Çocukların..
    16. Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile..
    17. Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan..
    18. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    19. Türk ve Suriyeli toplam 730 bin..
    20. "Ülkeler insan hakları ihlalleri..
    21. "Her türlü sendikal baskının..
    22. Minik öğrencilerin gösterisi duygu..
    23. Rektör Aldemir; “Malgaç Baskını şanlı..
    24. Burhaniye’de yetişkinler saz çaldı..
    25. Binali Yıldırım istedi, emekli..
    26. Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı
    27. Çarptığı motosikletli ölen kadın..
    28. Düzce Belediyesi mühürledi
    29. Başkan Erdoğan Tacikistan’ı ziyaret..
    30. Okul kantini personeline hijyen eğitimi
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!