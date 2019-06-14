Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

Emeklilerin, banka hesaplarının bulunduğu şubeler dışında başka şubelerden maaşlarını çekmeleri ya da havale yapmaları durumunda yapılan 10 liralık kesintinin, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın hükümetten ricasıyla son bulması gündemde. Yıldırım’ın, Ramazan Bayramı ikramiyelerinden kesinti yapılmamasına yönelik talebi yerine getirilmiş, bu da emeklileri sevindirmişti.

Emekli maaşıyla hayata tutunmaya çalışan, kıt kanaat geçinen emekliler, maaşlarının yattığı şubeler dışında başka bir şubeden para çekmeleri, bankacılık işlemi yaptırmaları halinde alınan 10 liralık ücretten muzdarip.

Çalışma yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim kampanyası sırasında emeklilerin bu konudaki talebiyle karşılaşan AK Parti Adayı Binali Yıldırım, konuyu Ankara’ya ileteceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı öncesi Ankara’daki parti kurmaylarına konuyu aktaran Yıldırım’ın talebiyle, emeklilerin bayram ikramiyelerini çektikleri yabancı şubelerden kesinti yapılmamıştı. Akit’in edindiği bilgiye göre, şimdi bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için çalışma yapılıyor. Uygulama hayata geçirildiğinde, maaşlarının yattığı banka şubeleri dışında başka bir şehir ya da bölgedeki şubeden maaşını çeken ya da işlem yaptıran emeklilerden, bankacılık ücreti alınmayacak. Emekliler, şimdi bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştıracak uygulamanın hayata geçirilmesini bekliyor.